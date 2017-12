Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro prémio do Euromilhões sai a apostador na Suíça

Saiba que números valeram 135 milhões de euros a um apostador.

19.12.17

O primeiro prémio do concurso desta terça-feira do Euromilhões, no valor de 135.348.147,00 euros, saiu a um apostador que registou o seu boletim fora de Portugal, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



O segundo prémio, no valor individual de 434.845,80 euros, foi igualmente para três jogadores no estrangeito, enquanto o terceiro, de 43.405,94 euros, coube a sete apostadores, uma dos quais em Portugal.



O quarto prémio, no valor unitário de 2.359,01 euros, vai para 63 apostadores, oito dos quais em Portugal.



A combinação vencedora do concurso 101/2017 do Euromilhões, sorteada na terça-feira, é composta pelos números 08 - 15 -- 30 - 38 - 46 e pelas estrelas 04 e 07.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.