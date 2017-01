Constrangimentos no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo obrigam a reencaminhar doentes

"Reafirmamos que a situação se aplicou apenas aos casos muito urgentes transportados em ambulância e que todos os outros que se dirigiram ao Centro Hospital Barreiro-Montijo estão a ser observados", acrescentou.

A urgência do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo sofreu esta terça-feira alguns constrangimentos que levaram a que alguns utentes fossem encaminhados para outros hospitais, confirmou à Lusa o conselho de administração."Verificaram-se hoje alguns constrangimentos no Serviço de Urgência Geral do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, pelo que solicitámos ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) que encaminhasse os utentes muito urgentes para outros hospitais", referiu a administração, em resposta à Lusa.A administração indicou, a meio a tarde, que a situação já se encontra regularizada.