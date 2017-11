Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consultas e cirurgias em risco com greve

Paralisação dura apenas um dia para não prejudicar os utentes.

Por Sónia Trigueirão | 08:14

A greve nacional dos médicos que hoje decorre deverá afetar sobretudo as consultas e cirurgias programadas, disse ao CM o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha.



De acordo com o mesmo responsável, e para tranquilizar os utentes, os serviços mínimos estão garantidos e abrangem as Urgências, os tratamentos oncológicos, de hemodiálise e os Cuidados Intensivos.



Jorge Roque da Cunha sublinha o facto do SIM e da Federação Federação Nacional dos Médicos (FNAM) terem marcado uma greve de apenas um dia para tentar minorar, ao máximo, os transtornos para os doentes.



No pré-aviso da greve que os sindicatos entregaram no início de novembro, está explicado que "os trabalhadores médicos voltam a ser compelidos à forma constitucional mais dura de luta e protesto (a greve), por um Governo e um Ministério da Saúde que à vontade negocial dos sindicatos contrapõem intransigência e desinformação, empurrando-os para o papel de sindicatos de protesto em vez de sindicatos de diálogo".



Recorde-se as principais reivindicações dos clínicos: os médicos reclamam a redução dos turnos de urgência de 18 para 12 horas semanais, bem como a diminuição dos utentes por médico de família de 1900 para 1500.