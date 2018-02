Consulte o ranking das melhores escolas em Portugal

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foram esta sexta feira revelados os rankings das melhores escolas portuguesas.



Os dados obtidos pelo CM revelam que a escola com melhores resultados gerais no Ensino Básico é o Colégio Minerva, no Barreiro, com uma média de provas dos alunos de 4,57. No top 5 figuram ainda o Colégio da Bafureira (Cascais), o Colégio Lourdes (Santo Tirso), o Colégio Nossa Senhora da Paz (Porto) e a Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar do Porto da Cruz (Machico).



Já no Ensino Secundário, a escola em que a média dos exames feitos pelos alunos é mais alta é a Academia de Música de Santa Cecília (média de 156,03, ou seja, 15,6 valores). Seguem-se, no top 5, o Colégio Nossa Senhora do Rosário (Porto), o Colégio Manuel Bernardes (Lisboa), o Colégio D. Diogo de Sousa (Braga) e o Colégio de Santa Doroteia (Lisboa).