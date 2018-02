Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consumo de canábis agravou-se nos últimos cinco anos

Agravamento regista-se, sobretudo, nas mulheres e nos grupos etários 25-34 anos e 35-44 anos.

O consumo de canábis em Portugal agravou-se nos últimos cinco anos, com mais pessoas a consumir e mais consumo diário, revela o Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências 2016, divulgado esta quarta-feira.



O relatório do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) observa o agravamento do consumo nas mulheres e nos grupos etários 25-34 anos e 35-44 anos.



"Entre 2012 e 2016/7 verificou-se um agravamento do consumo de canábis, ao nível das prevalências de consumo recente e das frequências mais intensivas", refere o relatório do SICAD apresentado hoje na Assembleia da República.



Segundo o documento, há um "maior número de pessoas a consumir e mais com padrões de consumo diário (mais de três quintos dos consumidores recentes)".



Em relação à maioria das outras drogas, os consumos mantiveram-se estáveis, tendo mesmo diminuído em alguns casos, salienta.



De acordo com o relatório, Portugal continua a surgir abaixo dos valores médios europeus relativos às prevalências de consumo recente de canábis, cocaína e 'ecstasy', as três substâncias ilícitas com maiores prevalências de consumo recente em Portugal.



Os Açores e a região norte foram as regiões que apresentaram as prevalências mais elevadas de consumo recente e atual de qualquer droga no escalão 15-74 anos, sendo que no escalão 15-34 anos foram também estas regiões, a par da região centro e de Lisboa.



O Alentejo foi a região com as menores prevalências de consumo recente e atual de qualquer drogas nestas faixas etárias, adianta o documento.



O diretor do SICAD, João Goulão, observa, no preâmbulo de apresentação do documento, a "evolução positiva" de alguns indicadores na área do álcool, como a perceção de "menor facilidade de acesso a bebidas alcoólicas" aos menores e o "retardar das idades de início dos consumos em populações jovens".



Em contrapartida, alguns indicadores apontam para um agravamento dos consumos de risco ou dependência na população geral de 15-74 anos e "outras evoluções negativas preocupantes em alguns subgrupos populacionais", como nas mulheres e nas faixas etárias mais velhas, sublinha João Goulão.



Na área da droga, destaca a descida dos indicadores relacionados com as infeções por VIH e Sida associadas à toxicodependência e com a mortalidade.



"De um modo geral, também foram atingidas as metas definidas para os indicadores relacionados com os consumos dos mais jovens, em particular no que respeita à canábis", afirma o diretor do SICAD.



Para João Goulão, "estas evoluções colocam grandes desafios para o próximo ciclo de ação", nomeadamente no âmbito da Rede de Referenciação/Articulação, uma das "medidas estruturantes no domínio da redução da procura, e cuja implementação ficou aquém do desejável no decorrer do ciclo de ação de 2013-2016".