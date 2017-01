Consumo de opioides cresceu 70% em cinco anos

O consumo de opioides fortes aumentou 70% em cinco anos, em Portugal.



Os números são adiantados pelo Infarmed e estão a preocupar os especialistas, que chamam a atenção para o risco de dependência.



Entre as substâncias que mais cresceu em termos de utilização está o fentanil, uma substância considerada mais forte que a morfina e a heroína.

Segundo o jornal i, os portugueses consumiram mais de 1,5 milhões de embalagens de opioides fortes em 2011. Já em 2015, o consumo destes medicamentos disparou para mais de 2,5 milhões de embalagens.





Os dados mais recentes, registados até setembro do ano passado, revelam que a tendência continua a ser de crescimento: o consumo aumentou, até essa data, cerca de 13%.Este tipo de medicamentos atua no sistema nervoso, com o objetivo de atenuar a dor forte. O fentanil, o mais preponderante medicamento nesta lista de crescimento, viu os seus números de venda crescerem para o dobro em cinco anos.Recorde-se que, nos EUA, as overdoses relacionadas com o consumo destes medicamentos matam cerca de 15 mil pessoas todos os anos. Uma das pessoas que terá morrido às mãos do fentanil foi o cantor Prince.