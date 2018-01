Continente alerta para fraude com falsas mensagens de vagas para emprego

Imagem do hipermercado usada em campanha enganosa que circula nas redes sociais.

Nos últimos dias têm circulado nas redes sociais, em especial no Facebook e no Whatsapp uma falsa campanha que alegadamente oferece emprego nos hipermercados Continente. No entanto a mensagem não passa de uma fraude.

Foi a própria cadeia de hipermercados que denunciou a situação na sua página oficial de Facebook. "O Continente está a ser alvo de utilização indevida da sua imagem para uma campanha fraudulenta. Informamos que o conteúdo em causa não é da responsabilidade do Continente e pedimos a todos para não clicarem, partilharem ou fornecerem qualquer dado pessoal no seguimento de publicações deste tipo. Obrigado", lê-se na mensagem publicada pelo Continente.

O falso anúncio refere 24 vagas para contratos "com urgência", em que o salário variaria entre 850 e 990 euros. O objetivo era recolher informações pessoais dos utilizadores enganados pela mensagem.