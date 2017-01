Contratos de 100 milhões na Saúde não declarados

As irregularidades detetadas pelo tribunal podem ditar o apuramento de responsabilidades financeiras aos respetivos administradores.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Tribunal de Contas detetou irregularidades na contratação em sete hospitais públicos, no valor de 100 milhões de euros. A maioria dos serviços adjudicados sem visto prévio é referente à compra de medicamentos, contratação de serviços de alimentação, serviços de imagiologia e contratação de médicos e enfermeiros."Detetaram-se, nos sete hospitais auditados, 85 contratos geradores de despesa de cerca de 100 milhões." No Hospital Amadora-Sintra foram identificados "20 contratos de aquisição de medicamentos e de fornecimento de serviços de alimentação" sem aval prévio, no valor de 34,9 milhões.Já no Hospital Garcia de Orta, Almada, registaram-se irregularidades em 20 atos e/ou contratos que ascenderam a 22,4 milhões (19,9 milhões de medicamentos). Os restantes visados foram a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, a Unidade Local de Saúde da Guarda, o Hospital da Figueira da Foz, o Centro Hospitalar de Leiria e o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga.