Controlo da legionella com malha apertada

Por João Saramago | 01:30

O Governo vai "apertar a malha" no controlo da bactéria da legionella nos hospitais. A garantia foi dada na sexta-feira no hospital CUF Descobertas pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, no final da visita aos doentes vítimas da bactéria feita pelo governante e pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



No final da visita, na qual o Chefe de Estado falou com todos os doentes, Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com a "evolução favorável" dos pacientes. No mais recente balanço do surto na CUF Descobertas, há 15 casos diagnosticados, dos quais três doentes estão nos cuidados intensivos. A unidade hospitalar em questão acrescentou que sete doentes permanecem internados e que esta sexta-feira três tiveram alta.



O ministro da Saúde avançou, por sua vez, que será aplicado, dentro de um mês, o plano que servirá para "apertar a malha" em ações de vistoria que visam garantir que as instituições de saúde estão a aplicar os mecanismos próprios de controlo de um eventual surto. Adalberto Campos Fernandes adiantou que, apesar de ser privada, a CUF Descobertas também manifestou vontade de aderir ao programa. Também no Parlamento é discutida na especialidade a legislação que retomará "os mecanismos de prevenção suprimidos em 2014", explicou o ministro.



Hospital alvo de inspeção pelas autoridades

Decorre na CUF Descobertas uma ação da Inspeção- -Geral das Atividades em Saúde que visa apurar as causas do surto de legionella. Na reconstituição do contágio está também a Entidade Reguladora da Saúde, confirmou o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que considerou precipitado avançar com conclusões antes de terminado o trabalho das autoridades. O surto foi declarado pela Direção-Geral da Saúde a 27 de janeiro.



Surto controlado na CUF Descobertas

O ministro da Saúde garantiu que está estabilizado o surto de legionella na CUF Descobertas. Adalberto Campos Fernandes estimou que o surto entrará agora na fase descendente. Foram contactados, pela unidade, 784 dos 800 doentes internados entre 6 e 26 de janeiro.



Saiba mais

233

casos diagnosticados com legionella, em 2017. Em 59 dos doentes, o contágio ocorreu no surto do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. O ano ficou marcado por 5 mortes em Lisboa e uma em Coimbra.



Doença dos legionários

A bactéria da doença dos legionários foi identificada, pela primeira vez, a 26 de agosto de 1976, no ar condicionado de um hotel onde decorreu um congresso de veteranos da Legião Americana. Dos 4 mil legionários presentes, 34 morreram.