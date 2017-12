Corda de roupa solidária volta à Avenida da Liberdade este Natal

Iniciativa solidária convida todos a doar agasalhos que já não usem.

19.12.17





"Casacos, camisolas, calças, mantas e/ou acessórios para mulher, homem e criança poderão ser pendurados nos 300 metros de corda e ser livremente recolhidos por quem deles mais precisa", refere a organização no evento publicado no facebook.

Toda a roupa oferecida deve estar marcada com uma etiqueta com a frase: "Estou aqui para ti. Se estás na rua com frio, leva-me contigo para te aquecer". No dia do evento estará um grupo de voluntários no local a distribuir etiquetas e a organizar as peças pelas secções feminina, masculina e infantil.



Tudo o que não for recolhido na sexta-feira, será doado à associação Crescer, para ser distribuído posteriormente.





vão existir dois serviços móveis de bebidas, que vão oferecer bebidas quentes a todos os que por ali passarem.

A Avenida da Liberdade, em Lisboa, volta a transformar-se num estendal gigante com agasalhos pendurados para quem mais precisa.Este é o segundo ano consecutivo que a avenida mais cara da cidade recebe o evento solidário "A corda mais quente, Lisboa!", um movimento do 'Heat the Street', que se realiza já na próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro, entre as 17 horas e a meia noite.Para aquecer ainda mais o Natal,