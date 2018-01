Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Correios já fecharam oito estações

Empresa diz que vai abrir novas lojas.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Os CTT-Correios de Portugal fecharam esta sexta-feira oito estações, no âmbito do processo de reestruturação. No início do mês, a empresa já tinha anunciado o encerramento de 22 lojas, mas a data exata ainda não tinha sido avançada.



Assim, quem esta sexta-feira se deslocou às estações de Avenida (Loulé), Filipa de Lencastre (Sintra), Junqueira (Lisboa), Lavradio (Barreiro), Olaias (Lisboa), Socorro (Lisboa), Universidade (Aveiro) e Barrosinhas (Águeda) já as encontrou encerradas. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, os funcionários só souberam da decisão na quinta-feira.



"Não houve qualquer aviso prévio. Os trabalhadores foram confrontados à hora do encerramento normal com a colocação do papel pardo nas montras e portas", disse José Oliveira, coordenador do sindicato, acrescentando que os funcionários estão a ser deslocados para outros locais de trabalho.



Catarina Martins, porta-voz do BE, que esta sexta-feira participou numa concentração junto à loja do Socorro, em Lisboa, defendeu que o Governo devia rescindir o contrato de concessão dos CTT por "violação grosseira das obrigações", "sem pagar qualquer indemnização".



Ao CM, Américo Brito, utente da estação do Socorro há mais de 40 anos, mostrou-se surpreendido com o fecho. "Há pessoas com dificuldade de locomoção para quem será difícil a deslocação às outras lojas", disse. Segundo os CTT, as alternativas localizam-se "a uma média de mil metros". A empresa pretende abrir 14 novas lojas.



PORMENORES

Autarcas indignados

A presidente da Junta de Belas (Sintra), Paula Alves, lamentou a "postura unilateral" dos CTT . Miguel Coelho, da Junta de Santa Maria Maior (Lisboa), fala de um "ataque ao serviço público" com o fecho da loja do Socorro.



Reestruturação

O plano de reestruturação dos CTT, anunciado em dezembro, prevê a redução de 800 trabalhadores, durante três anos, assim como o fecho de lojas com pouca procura e a conversão de lojas em postos de correio.