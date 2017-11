Costa espera que UE aproveite a "melhor localização" do Porto para a Agência do Medicamento

Votação sobre a nova localização da EMA decorre esta segunda-feira.

09:36

O Porto oferece à EMA a melhor solução para a sua relocalização. A União Europeia aproveita esta oportunidade? Espero que sim. #EMAPorto — António Costa (@antoniocostapm) 20 de novembro de 2017

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta segunda-feira mais uma vez que o Porto oferece a "melhor localização" para a Agência Europeia do Medicamento (EMA) e disse esperar que a União Europeia aproveite a oportunidade.Numa mensagem divulgada na sua conta da rede social twitter, António Costa escreveu: "O Porto oferece à EMA a melhor solução para a sua relocalização. A União Europeia aproveita esta oportunidade? Espero que sim".A mensagem do primeiro-ministro surge no dia em que será conhecida a decisão sobre a nova localização da EMA - à qual a cidade do Porto se candidatou -, que sai do Reino Unido por causa do Brexit.A votação de hoje sobre a nova localização da EMA decorre na reunião do Conselho de Assuntos Gerais, em que participa a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. Os 27 - o Reino Unido não participa - terão de escolher entre 19 cidades candidatas.Na primeira volta, cada Estado-membro pode atribuir três, dois e um ponto entre as candidaturas, havendo uma vencedora se recolher o apoio máximo de pelo menos 14 votantes.Caso contrário, a escolha será entre as três cidades mais votadas -- com um ponto por Estado-membro -- e, se necessário, haverá nova volta entre duas, podendo a escolha ser, em último caso, por sorteio.Além do Porto, são candidatas a sediar a EMA as cidades de Amesterdão (Holanda), Atenas (Grécia), Barcelona (Espanha), Bona (Alemanha) Bratislava (Eslováquia), Bruxelas (Bélgica), Bucareste (Roménia), Copenhaga (Dinamarca), Dublin (Irlanda), Helsínquia (Finlândia), Lille (França), Milão (Itália), Sófia (Bulgária), Estocolmo (Suécia), Varsóvia (Polónia), Viena (Áustria), Zagreb (Croácia) e ainda Malta, que não especificou a cidade.O Palácio dos Correios, nos Aliados, o Palácio Atlântico, na praça D. João I, ou instalações novas na avenida Camilo Castelo Branco são as três localizações propostas para a EMA no Porto, caso a cidade vença esta candidatura, tendo o autarca Rui Moreira já garantido que a instalação na cidade não vai ter custos para Portugal.