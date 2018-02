Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa pede limpeza das florestas para que 2017 não se repita

Para o primeiro-ministro a prevenção de incêndios é fundamental.

Por Lusa | 15:46

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou este sábado, em Caminha, que o trabalho de limpeza das florestas "é essencial" para prevenir os incêndios e pediu a colaboração de todos para Portugal "não voltar a ter um verão como o de 2017".



"O trabalho de limpeza é essencial, porque para haver fogo é necessário haver matéria combustível", disse António Costa.



Falando depois de uma viagem de duas horas pela floresta de Caminha, para se inteirar do trabalho de prevenção que está a ser feito, Costa lembrou que a defesa das matas é obrigatória por lei desde 2006, mas sublinhou que o objetivo do Governo "não é aplicar multas".



"O objetivo não é aplicar multas nem cortar verbas, mas sim cortar o mato para que não seja uma ameaça à floresta, às populações, às casas e às pessoas", enfatizou.



Como apelo ao envolvimento de todos no trabalho de prevenção, Costa sugeriu que em março, em vez da plantação de árvores para assinalar os dias do ambiente e da árvore, aconteça uma grande ação de limpeza.



"Façamos um grande mês de limpeza da floresta", apelou.