CP disponibiliza viagens Lisboa-Porto por apenas 5 euros

Promoção engloba várias cidades do país.

14:40

"Preços assim passam rápido", é o lema da Comboios de Portugal na mais recente campanha da empresa que vai disponibilizar bilhetes de comboio a 5 euros para todas as viagens realizadas entre 14 de janeiro e 14 de março no serviço Intercidades e Alfa Pendular.

Para quem pretende aproveitar esta promoção, limitada ao número de lugares do transporte, deve comprar os bilhetes com 10 dias de antecedência e com um limite máximo de 60 dias entre as datas em que a mesma encontra ativa.

Para viajar através do comboio Intercidades, a promoção apenas inclui bilhetes de segunda classe. Em relação ao Alfa Pendular, o bilhete é designado para a classe turística. Apesar do preço base ser de 5 euros, existem ainda viagens a um valor inferior dependendo do destino pretendido pelo cliente.

Os bilhetes vão estar disponíveis para venda ao público a partir desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, em todas as bilheteiras do país, na bilheteira online, na App, e ainda através da linha de atendimento.