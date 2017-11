Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crato teme que abandono suba sem vocacionais

Fim dos cursos vocacionais pode levar mais alunos a deixar precocemente a escola, alerta antigo ministro da Educação.

Por Bernardo Esteves | 09:09

O ex-ministro da Educação Nuno Crato receia que o fim dos cursos vocacionais, lançados por ele em 2012, provoque uma subida do abandono escolar. "É difícil prever, mas tenho medo que com o fim dos cursos vocacionais não se continue o caminho de redução do abandono escolar, que caiu de 25% para menos de 14% entre 2011 e 2015", disse ao Correio da Manhã, notando que em 2016 já houve uma inversão da tendência, com um ligeiro aumento de 0,4% no abandono escolar precoce.



Crato substituiu os cursos de educação e formação (CEF) pelos vocacionais porque "a escolaridade obrigatória tinha aumentado e os CEF eram ofertas dispersas que deixaram de fazer sentido". O atual Governo reverteu a medida, acabando com os cursos vocacionais e reativando os CEF.



Albino Pereira, diretor do agrupamento de Vilela, em Paredes, diz que "o modelo CEF é melhor, porque tem fundos europeus e aloca mais técnicos". Mas defende outra solução. "Os vocacionais e os CEF são estratégias para tentar remediar, depois de o mal estar feito. A nossa aposta é levar todos os alunos até ao 10º ano no ensino regular, investindo em mais apoios, tutorias e menos alunos nas turmas com mais dificuldades", afirma Albino Pereira, diretor de uma escola onde a retenção foi quase nula no ano letivo passado.



"Com 15 anos, no 10º, já se consegue trabalhar melhor com eles", defende Albino Pereira, frisando que "reter os alunos e canalizá-los para vias profissionalizantes é construir turmas ‘barril de pólvora’" que os professores não querem ensinar. Nuno Crato discorda: "Percebo o ponto de vista, mas não é realista porque há jovens com muitas dificuldades e para estes é preciso haver uma saída."



PORMENORES

Segregação de alunos

Os cursos vocacionais destinavam-se a jovens com 13 ou mais anos e com uma retenção. Crato foi acusado de criar um modelo que segregava os alunos.



Preconceito intelectual

O ex-ministro enquadra as acusações no quadro de um "preconceito intelectual em relação às vias profissionalizantes".



Diferenças dos cursos

Os cursos vocacionais tinham uma componente académica que era quase o dobro da dos CEF. Em ambos era possível concluir o curso em um ou dois anos, com equivalência ao 9º.



Ministério propõe retirar cursos da lei

O Ministério da Educação apresentou ao Conselho de Escolas uma proposta de diploma dos currículos do ensino básico e secundário que, entre outros aspetos, defende que os cursos vocacionais deixem de estar previstos na lei. Na prática, os cursos já deixaram de ser lecionados.