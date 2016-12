Criança com meningite em estado muito grave

A subdiretora geral da Saúde, Graça Freitas, desdramatiza. "A probabilidade de contrair a doença por contágio é muito baixa. E os medicamentos podem ser tomados nos 10 dias seguintes ao contacto", disse, notando que "a bactéria vive em 10 a 15 % dos seres humanos e desenvolve-se quando há vulnerabilidade do hospedeiro".

Uma menina de 6 anos, aluna do 1º ano da Escola Básica de Povos, em Vila Franca de Xira, contraiu sepsis meningocócica e encontra-se internada desde domingo no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, confirmou aoa Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.Uma familiar disse ontem ao CM que Maria João está em "coma profundo" e as esperanças de recuperação são muito reduzidas. Na quinta-feira, a menina esteve numa festa de Natal com dezenas de crianças no jardim de infância de Povos. Cerca de 200 pessoas que tiveram contacto com a menina, entre alunos, docentes, auxiliares e familiares, terão de ser medicadas.Segundo Idalino Dias, presidente da associação de pais, ontem o medicamento não estava disponível nas farmácias da zona. Ao fim do dia os pais foram informados para se dirigirem hoje ao centro de Saúde de Vila Franca de Xira onde será disponibilizado o medicamento. Os pais questionam também a demora na informação. "A doença foi diagnosticada no sábado, mas o hospital de Vila Franca de Xira não informou o delegado de Saúde. Só no domingo o Hospital Dona Estefânia informou", lamenta Idalino Dias. Esta versão foi confirmada aopelo Hospital de Vila Franca, sem explicar o motivo.