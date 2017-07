Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança livre de SIDA após tratamento

Recebeu tratamento antirretroviral das 9 às 40 semanas de vida.

08:41

Uma criança sul-africana, atualmente de 9 anos, está sem sintomas ou sinais da infeção por VIH há mais de oito anos. A menina nasceu já infetada, devido à mãe, e recebeu tratamento antirretroviral entre as 9 e as 40 semanas de vida. Desde então não fez qualquer tratamento. É apenas o terceiro caso no Mundo, depois de um bebé em 2015 (EUA), e uma criança em 1996 (França).



O caso foi revelado esta semana na conferência de investigação sobre HIV que decorre em Paris, França.



"Isto vem reforçar as esperanças de um dia libertar crianças seropositivas do fardo de um tratamento ao longo da vida, tratando-as por um curto período nos primeiros meses de vida", refere Anthony Fauci, diretor do Instituto Norte- -Americano de Doenças Infecciosas. Ressalva, porém, que apesar da remissão é sempre possível haver uma recaída.



Um estudo apresentado em Paris, com dados de 2014, refere que duas em cada dez pessoas em Portugal com VIH/sida não são seguidas nos serviços de saúde. Representam quase oito mil doentes e só menos de sete em cada dez estão verdadeiramente em tratamento. A investigação mostra que Portugal tinha apenas cerca de 65% das pessoas diagnosticadas em tratamento.



Ao todo, estima-se que em Portugal haja, pelo menos, 45 mil pessoas com a infeção.