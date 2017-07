Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crianças ‘forçam’ decisão judicial

Vontade das crianças de 9 e 12 anos defendida por juízes.

Por Cláudia Machado | 08:45

O Tribunal da Relação de Évora decidiu que duas crianças, uma menina de 9 anos e um menino de 12, não têm de regressar a França para viverem com o pai, por terem manifestado essa vontade.



Segundo o acórdão, de 25 de maio, "as crianças também têm a sua vontade, formada pela sua maturidade presente". As crianças estão desde abril de 2016 em Alcanena a viver com a mãe.



As crianças nasceram em Seine Saint-Denis (França), filhos de emigrantes portugueses. Os pais divorciaram-se em 2010 e a residência das crianças foi fixada na casa da mãe, com acolhimento alargado na casa do pai. As responsabilidades parentais eram partilhadas.



A mãe acabou por regressar a Portugal e submeteu um pedido ao Tribunal de Família de Grande Instância de Bobigny, para trazer os filhos para Portugal. A Justiça francesa acabou por atribuir a guarda e a residência dos menores ao pai. Os meninos passavam férias em Portugal e regressavam depois a França.



Os menores eram esperados em França a 1 de maio de 2016: no seu lugar, o pai recebeu um email da mãe das crianças (e duas cartas dos filhos) avisando de que não regressariam. Revoltado, acionou os meios legais para o regresso dos filhos a França. A 1ª Instância portuguesa deu- -lhe razão, mas um recurso da ex-mulher levou a que, de novo na 1ª instância, as crianças fossem ouvidas. Foi proferida nova sentença, que recusou a entrega dos menores. O homem recorreu para a Relação, que manteve a decisão.