Crianças retiradas de urgência aos pais

Maus-tratos físicos, abuso sexual e abandono levam mais crianças para instituições.

Por João Saramago | 01:30

Uma em cada cinco crianças e jovens institucionalizados no último ano foram-no ao abrigo do procedimento de urgência. A proteção imediata foi aplicada a 485 menores, ou seja, 20,2% das 2396 crianças e jovens que deram entrada no sistema de acolhimento. Um crescimento de 2,3% face ao ano anterior: em 2015, houve 394 menores nas mesmas situações, ou seja, 17,9% das crianças e jovens institucionalizados.



"O procedimento de urgência deverá obrigar todos os interventores a atenções reforçadas, pelo impacto que pode ter na vida das crianças e jovens, atendendo às exigências na sua concretização", explica fonte do Instituto da Segurança Social.



O Relatório CASA, referente a 2016, tipifica os diferentes perigos a que foram sujeitas as crianças, sendo que, na maioria dos casos, os menores foram expostos a mais do que um perigo e por várias vezes. Foram assim registadas 651 situações de mau trato físico, 1619 de mau trato psicológico, 13 681 casos de negligência, e 537 de abuso sexual.



Os dados revelam que destes 485 menores, 178 foram retirados ao núcleo familiar, na maioria aos pais, por colocarem em risco a vida ou a integridade física das crianças. Os restantes 307 casos respeitam a menores que viviam sozinhos, nomeadamente na rua, ou então com familiares mais afastados ou conhecidos.



Os dados divulgados pelo Instituto da Segurança Social indicam também um número crescente de menores com necessidade de medicação diária: cerca de 20%. Na maioria dos casos, os medicamentos visam tratamento mental. Na faixa etária dos 12 aos 14 anos, são medicados 27% dos adolescentes; na dos 15 aos 17 anos, há 25% dos jovens a tomarem medicamentos psicotrópicos diariamente, e dos 18 aos 20 anos, são 16% os medicados.



Os problemas de comportamento são referidos em 27% dos menores. Mas na maior parte (72%), são situações de recurso à mentira, fugas de curta duração ou intimidação, sem o uso da agressão física por parte dos menores.



Número de crianças acolhidas é o mais baixo desde 2006

Portugal regista uma descida gradual no número de crianças sob proteção e promoção do Estado. Em 2006, foram identificados 15 016 menores institucionalizados. No último ano o acolhimento abrangeu 10 688.



Maus-tratos em lar no Caramulo

Onze crianças, com idades entre os 12 e 18 anos, foram retiradas de uma casa de acolhimento no Caramulo (Tondela), a 13 de julho, devido a maus tratos. "Por decisão do Ministério Público e do Tribunal competente, face à constatação de clara existência de maus-tratos às jovens acolhidas no Lar de Infância e Juventude do Recreio do Caramulo, a Segurança Social transferiu as jovens para um local devidamente seguro e protetor", explica a Segurança Social.



Segundo Marina Leitão, responsável da Associação de Solidariedade Social Recreio do Caramulo, as meninas foram levadas por três técnicas da Segurança Social. A responsável disse ter ficado "muito surpreendida" com a decisão da Segurança Social, que poderá estar relacionada com a atuação de uma funcionária. A associação acolhe crianças e jovens de famílias disfuncionais.



SAIBA MAIS

507

casos identificados de debilidade mental entre os menores institucionalizados. A reduzida capacidade cognitiva limita, por exemplo, a aprendizagem da leitura e escrita.



Evitar exclusão social

"A escolaridade como aquisição de ferramentas para percursos profissionais bem-sucedidos torna-se vital para os menores institucionalizados", defende o Instituto da Segurança Social. De outra forma, sustenta o instituto, "os menores poderão retroceder à exclusão social".



Órfãos do terramoto

A 3 de julho de 1780, no contexto dos problemas sociais decorrentes do terramoto de 1755, foi fundada a Casa Pia de Lisboa por iniciativa de Diogo Inácio de Pina Manique. Instalada no Castelo de S. Jorge, recebia crianças, órfãs e abandonadas.



Espaço para a adoção

A adoção é o projeto de vida definido para 830 das crianças institucionalizadas em 2016, o que representa 11% do total. Em 2003, o tempo de avaliação dos adotantes foi reduzido para um máximo de seis meses.