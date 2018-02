Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crise súbita e severa de cefaleia pode durar 180 minutos

Queda da pálpebra, pupila reduzida e lacrimejo do lado que dói.

Por Daniela Polónia | 08:18

Os doentes com cefaleia em salvas, regra geral, dizem que esta é a pior dor da sua vida. Nestas pessoas é muito frequente a ideação suicida, no entanto, o suicídio é raro", explica o neurologista Martinho Pimenta.



A doença caracteriza-se por uma dor de cabeça súbita e severa, sempre unilateral, sobretudo na zona frontal ou orbital e que, muitas vezes, acorda o paciente durante a noite.



"Estas cefaleias acompanham-se de sinais de disfunção do sistema nervoso autónomo, do lado correspondente à dor, como a queda e o edema da pálpebra, pupila de tamanho reduzido, lacrimejo, obstrução nasal e alterações da sudação da face", afirma o médico do hospital CUF Infante Santo, em Lisboa.



A dor, ou seja, uma crise, pode durar até 180 minutos (três horas) e em cada paciente começa sistematicamente à mesma hora. Um período de crise - com dores diárias ou em dias alternados - pode durar semanas. O problema é crónico quando passa um ano sem remissão. "Vinte e cinco por cento dos doentes tem apenas um período de crise mas há outros que têm episódios a vida inteira. Uma pessoa pode ter até oito crises por dia. O padrão depende muito", afirma o neurologista.



Os sintomas da cefaleia em salvas são, por vezes, confundidos com os das enxaquecas (ver infografia) e, por isso, há doentes que são diagnosticados tardiamente.



"Pensamentos servem para aliviar a ansiedade"

Na ideação suicida, as pessoas pensam detalhadamente sobre todo o processo de suicídio. "Mas a relação entre isso e o suicídio é muito baixa. Normalmente, este tipo de pensamento serve somente para aliviar a ansiedade e o sofrimento. É como se estes pensamentos fossem uma solução para os seus problemas", explica a psicóloga Sofia Santos.



"Há uma inquietudemotora"

CM: Em que estado fica uma pessoa que tenha oito crises num dia?

Martinho Pimenta: Muito mal psicologicamente. Estes doentes têm ansiedade e depressão e podem ter um comportamento agressivo. Ninguém consegue trabalhar em crise, por exemplo.



- Porquê?

– Não sabemos se a ansiedade e a depressão se devem à intolerância à dor ou se à irregularidade do sono. Na cefaleia em salvas é muito frequente haver crises noturnas.



–Durante as crises, como é que é o comportamento destes doentes?

– Agitam-se, há uma inquietude motora, ao contrário da enxaqueca em que as pessoas ficam imóveis e no escuro. Há quem diga que alivia a dor com exercício físico violento.



Oxigénio e inaladores usados no tratamento

Os analgésicos comuns não têm qualquer efeito no alívio da dor provocada pela cefaleia em salvas. Por outro lado, há doentes cujos sintomas diminuem com a administração de oxigénio. No tratamento, são também usados medicamentos injetáveis e inaladores. Num paciente diagnosticado são receitados comprimidos, de forma preventiva, que podem ser tomados todos os dias, para evitar novas crises.