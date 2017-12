CTT vão reduzir 800 pessoas nas operações em três anos

Em causa está a queda do tráfego do correio.

Por Lusa | 19.12.17

Os CTT preveem reduzir cerca de 800 pessoas nas operações da empresa ao longo de três anos, devido à queda do tráfego do correio, de acordo com o Plano de Transformação Operacional divulgado esta terça-feira.



Este plano de reestruturação, que inclui a redução das remunerações da administração, estima "uma potencial redução de cerca de 800 ETI [equivalente a tempo inteiro] nas operações ao longo de três anos, em consequência da queda do tráfego do correio, de um total de 6.700 efetivos", dos quais 6.200 efetivos e perto de 500 contratados a termo, referem os CTT em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Os gastos totais estimados, não recorrentes, são de 25 milhões de euros.



No âmbito da otimização de recursos humanos, os CTT -- Correios de Portugal querem continuar a "eliminação de redundâncias".



Do objetivo anteriormente anunciado de reduzir cerca de 200 trabalhadores, 140 já aceitaram sair da empresa até final deste ano, sendo que os gastos estimados são de 14 milhões de euros.



Plano prevê corte 25% da remuneração dos presidentes

O Plano de Transformação Operacional dos CTT prevê a redução de 25% da remuneração fixa do presidente do Conselho de Administração, António Gomes Mota, e do presidente executivo, Francisco de Lacerda, anunciaram hoje os Correios.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT -- Correios de Portugal adiantam que está prevista a redução de 15% da remuneração fixa para os restantes membros executivos e não executivos do Conselho de Administração em 2018, face aos níveis atuais.



"Não haverá lugar a remuneração variável para a Comissão Executiva referente a 2018, nem em 2017", afirmam os CTT, referindo que também se aplica a "limitação dos aumentos salariais não obrigatórios para os colaboradores" no próximo ano.



Está também prevista uma "forte redução da remuneração variável dos colaboradores referente a 2017", acrescentam.



O plano também prevê uma redução dos gastos com fornecimentos e serviços externos (FSE), cujo objetivo de poupança anual até 2020 é de seis a sete milhões de euros.



Além da redução de 800 colaboradores em três anos, os CTT pretendem ainda racionalizar ativos não estratégicos (mais ou menos 30 propriedades), "poupando gastos associados com os mesmos".



Os CTT estimam receitas relativas ao encaixe de 12 a 13 milhões de euros, sendo que o valor contabilístico atual é de seis milhões de euros.



"O Plano de Transformação Operacional abrange uma grande parte da estrutura de gastos dos CTT e todas as categorias do mesmo", acrescentam.



Os Correios de Portugal querem ainda otimizar a cobertura da rede de lojas através da conversão de lojas em postos de correio ou fecho daquelas com pouca procura por parte dos clientes, com gastos estimados de 15 milhões de euros (não recorrentes). Neste âmbito, a poupança anual estimada ronda os seis/sete milhões de euros.



Os CTT garantem, contudo, a "manutenção do número de pontos de acesso, assegurando a proximidade com os cidadãos, qualidade do serviço e as obrigações regulatórias".



Francisco de Lacerda garante que CTT vão "manter a qualidade" do serviço postal

O presidente executivo dos CTT, Francisco de Lacerda, garantiu hoje, em declarações à Lusa, que os Correios de Portugal vão "manter a qualidade" do serviço postal universal.



Questionado se o plano apresentado esta terça-feira terá impacto na qualidade do serviço universal postal, Francisco de Lacerda garantiu que não.



"Os CTT estão obviamente muito empenhados em manter uma elevada qualidade de serviço e em trabalhar em articulação com o Governo e um conjunto de entidades que o Governo vai indicar para um programa de trabalho no sentido de manter a proximidade às entidades relevantes para todas as questões relacionadas com o serviço público postal".



Por isso, "vamos manter, queremos manter a qualidade, cumprimos e queremos continuar a cumprir as regras regulatórias, mas isso não nos impede em cada momento de encontrar as melhores soluções para equilibrar o cumprimento das regras de uma boa qualidade de serviço com a eficiência que qualquer empresa tem que permanentemente prosseguir", afirmou Francisco de Lacerda.



"A população portuguesa em geral pode estar segura que os CTT estão e estarão empenhados em ter boa qualidade de serviço e cumprir o serviço público de que são concessionários como deve ser", concluiu Francisco de Lacerda.



Empresa elege Guy Pacheco para vogal do Conselho de Administração

Os CTT informaram hoje que Guy Pacheco, antigo administrador financeiro da PT Portugal, foi escolhido para vogal do Conselho de Administração e da comissão executiva, em substituição de André Andrade Costa, que renunciou ao cargo.



Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT informam que "o Conselho de Administração deliberou cooptar o senhor Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco para as funções de vogal do Conselho de Administração e da comissão executiva dos CTT, para completar o mandato em curso (2017-2019), em substituição do senhor André Manuel Pereira Gorjão de Andrade Costa, que renunciou ao cargo".



De acordo com o documento, Guy Pacheco foi também designado representante para as relações com o mercado.



"A tomada nesta data destas deliberações contribui para o ciclo de transformação dos CTT que se inicia, essencialmente, focado na otimização da capacidade operacional e racionalização de custos, no contexto do plano de transformação operacional hoje objeto de aprovação pelo Conselho de Administração", lê-se no documento.



Em abril, Guy Pacheco deixou o lugar de administrador financeiro (CFO) da PT Portugal, depois de Luís Nascimento (pelouro comercial) ter saído da administração da operadora de telecomunicações do grupo Altice.



Na altura, fonte ligada ao processo disse à Lusa que a razão de saída deve-se, essencialmente, a "divergências com o atual projeto empresarial".



Guy Pacheco era um dos administradores que continuou na administração após a compra da PT Portugal pelos franceses da Altice, em 2015.