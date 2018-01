Cunhado de ex-jogador do Benfica desaparecido já foi localizado

Jovem, que trabalha na Alemanha, não dava notícias desde 21 de janeiro.

Tiago Machado, o cunhado de João Cancelo, ex-jogador do Benfica e internacional português, que estava desaparecido na Alemanha desde dia 21 de janeiro, foi encontrado esta segunda-feira.Segundo apurou o, o jovem já foi localizado e está bem de saúde.O alerta foi dado na semana passada nas redes sociais pela família do jovem de 20 anos, que é construtor civil em Munique e não falou com a família durante uma semana.Na altura, a irmã Soraia Machado adiantou que o irmão estava a viver em Munique com o padrasto desde setembro.Para além de Soraia, Tiago tem ainda outra irmã, Daniela, casada com o futebolista João Cancelo. O internacional português jogou no Benfica e está, atualmente, a representar o Inter de Milão por empréstimo do Valência.