Declaração de Rendimentos dos Pensionistas disponível online na quinta-feira

Documento emitido pela Segurança Social Direta acaba com envio de papel.

Por Lusa | 19:05

A partir de quinta-feira os pensionistas registados na Segurança Social Direta têm disponível na sua área pessoal a declaração anual de rendimentos de 2017, que deixa de lhes ser enviada por correio, foi divulgado esta segunda-feira pela Segurança Social.



De acordo com um comunicado do Instituto de Segurança Social, os pensionistas que acederam à Segurança Social Direta nos últimos 24 meses (desde dezembro de 2015), apenas receberão a Declaração Anual de Rendimentos através da Segurança Social Direta, bastando para isso aceder ao serviço através da palavra-chave previamente recebida.



"A declaração poderá ser consultada de forma permanente e segura ou poderá ser impressa, evitando assim uma deslocação aos serviços da Segurança Social para emissão de uma segunda via", diz a nota de imprensa.



Os pensionistas que ainda não estão registados na Segurança Social Direta, ou que não acederam a este serviço nos últimos 24 meses, continuarão a receber a Declaração Anual de Rendimentos por via postal.