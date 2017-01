Deco desaconselha carne picada dos talhos

Para o estudo, a Deco foi a 25 talhos de Lisboa e Porto e pediu hambúrgueres de carne de vaca que não contivesse cereais ou vegetais, para que estivesse livre de sulfitos, mas mesmo assim encontrou este tipo de conservantes de forma "escondida e ilegal" em 80 por cento das amostras, por vezes em "quantidades enormes".Os sulfitos podem provocar alergias, náuseas, dores de cabeça, problemas de pele, digestivos e respiratórios, alertou, acrescentando que a reação alérgica pode, embora em casos muito raros, ser potencialmente mortal.Os talhos estão fora da lei também por armazenarem a carne a temperaturas "muito superiores ao que a lei permite", apontou, referindo que se recomenda que não excedam os dois graus centígrados, mas a média ronda os oito graus, chegando em alguns casos aos 14.Nuno Lima Dias afirmou que "os consumidores estão desprotegidos" quando compram os hambúrgueres já picados, uma vez que não há maneira de detetar, olhando para a carne, se esta é de qualidade inferior, sobretudo quando se usam sulfitos, que evitam o escurecimento da carne.Foram encontradas ainda bactérias como a 'salmonella' e E Coli, de origem fecal, que podem provocar infeções alimentares.A Deco defende que se deve escolher a peça de carne no talho e pedir para a picar na hora, ou comprar e picar em casa.Na preparação da carne, deve cozinhar-se bem o alimento e evitar que entre em contacto com outros que são consumidos crus."Nada passou do razoável, a grande maioria dos estabelecimentos chumbou", disse Nuno Lima Dias.APN // JMRLusa/fim