Deco exige tratamento igual entre europeus e americanos no escândalo da VW

"Exigimos, ainda, e em linha com outras decisões que o Parlamento Europeu tomou hoje, que seja definida uma nova regulamentação para o sistema de aprovação de veículos e vigilância do mercado. Este é o segundo eixo da campanha www.querojustica.pt, reivindicando a publicação dos valores reais das emissões e um controlo mais efetivo da indústria automóvel", acrescentou a Deco.



O Parlamento Europeu aprovou hoje, em Estrasburgo, o reforço da fiscalização ao setor automóvel, aumentando a qualidade e a independência dos ensaios efetuados aos veículos novos e melhorando a supervisão dos já em circulação.



O Parlamento Europeu defendeu ainda que os consumidores europeus afetados pelo escândalo devem ser adequada e financeiramente compensados pelos fabricantes de automóveis implicados.



A Deco aplaudiu a posição do Parlamento Europeu sobre a necessidade de os consumidores europeus afetados pelo escândalo da manipulação de gases da alemã Volkswagen (VW) serem compensados, tal como aconteceu nos Estados Unidos (EUA)."O Parlamento Europeu defendeu, hoje, que os consumidores enganados devem ser indemnizados. A DECO Proteste vê, assim, reforçada, uma vez mais, a defesa intransigente de um tratamento igual entre consumidores europeus e americanos", lê-se no comunicado da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO).Na mesma nota, a associação destaca que "enquanto, nos EUA, a Volkswagen já destinou, pelo menos, 10 mil milhões de dólares para compensar os consumidores que enganou, na Europa continuamos a aguardar por uma decisão equivalente da marca alemã", realçou.