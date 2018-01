Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deficiente profunda convocada para o Dia da Defesa Nacional

Ministério da Defesa diz que não tem acesso a dados de Saúde dos jovens.

O Ministério da Defesa recebe os dados dos jovens com 18 anos, para os convocar para o Dia da Defesa Nacional, através do Instituto dos Registos e Notariado, sem referências à saúde, devido a lei da proteção de dados.



Esta é a explicação do Ministério para o facto de Maria Rebelo Pires, que tem uma deficiência profunda, ter recebido uma convocatória.



Ao CM, fonte do ministério sublinha que a dispensa pode ser pedida no site www.bud.defesa.pt. No entanto, refere que todos os anos, deficientes participam no dia e tal tem sido positivo.