Deficientes com apoio de 260 euros por mês

A proposta será agora submetida ao Parlamento e avaliada pelos parceiros sociais e deverá entrar em vigor em outubro. Segundo Vieira da Silva, a Prestação Social para a Inclusão "representa um ganho, por comparação com os 194 euros mensais hoje pagos pelo Subsídio Mensal Vitalício".Atualmente "não é possível acumular este subsídio com um salário, mas com a nova lei será diferente". Na incapacidade superior a 80%, o valor do salário não retira a prestação. Para as pessoas com uma deficiência entre 60 e 79%, um salário superior a 607 euros anula a pensão. A aplicação da nova lei vai custar 60 milhões de euros em 2017.

As pessoas portadoras de deficiência superior a 60% irão ter direito a uma pensão que no mínimo será de 260 euros, garantiu esta terça-feira o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.No caso dos portadores de deficiência superior a 80% a prestação é permanente e definitiva. Nos beneficiários com um grau de incapacidade entre 60% e 79% a prestação é inferior caso tenham outros rendimentos.Em 2018, com a criação do Complemento de Combate às Situações de Insuficiência Económica, a componente de base da cidadania terá novo acréscimo até atingir o patamar máximo de 422 euros, caso o núcleo familiar não tenha um rendimento per capita superior.