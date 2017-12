Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deficientes sem acesso ao Tribunal de Leiria

Avaria no equipamento impede acesso a salas de audiência.

Por José Durão | 19.12.17

Das três plataformas elevatórias que permitem aos utentes do Tribunal de Leiria com dificuldades motoras deslocarem-se no edifício, só uma está em funcionamento. António Nolasco, administrador judiciário do tribunal, disse que as plataformas são "constantemente reparadas, mas que, após uma ou outra utilização, voltam a avariar".



Uma das plataformas liga o rés do chão ao 1.º andar e as restantes substituem as escadas para as salas de audiência. Apenas uma destas últimas está em funcionamento. "Já tem havido problemas em julgamentos", admitiu António Nolasco.



"A plataforma ou fica parada a meio ou simplesmente não sobe, que foi o que aconteceu na semana passada", acrescentou.



Com as plataformas inativas, foram os seguranças a resolver o problema com as próprias mãos, carregando utentes escada acima. "Demos instruções para que não volte a acontecer", disse António Nolasco.



"Se não tivermos equipamento, chamamos os bombeiros", atirou.



Uma das máquinas aguarda peças até que seja reparada. O procedimento, disse o administrador, vai custar quase três mil euros.