Deputado do PSD alerta para falta de ortopedistas no hospital de Évora

António Costa da Silva frisou que, pela informação que lhe foi dada, a falta de ortopedistas "já se observa há cerca de uma semana" e que, "pelos vistos, é para se prolongar, porque não há uma solução à vista".



Contactada pela Lusa, a administração do HESE reconheceu ter existido uma "falta pontual de ortopedistas, ocorrida no fim de semana passado", acrescentando que a unidade hospitalar "garantiu a assistência e transporte de todos os doentes" para os hospitais de Beja e Elvas.



"Neste momento, tudo corre dentro da normalidade", acrescentou a administração do hospital.



O deputado António Costa da Silva adiantou que tenciona dirigir uma pergunta ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, sobre o assunto.



O deputado do PSD António Costa da Silva alertou hoje para a falta de ortopedistas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), mas a administração da unidade garantiu que já foi ultrapassado o problema "pontual"."A situação é extremamente grave. Tive relatos de vários médicos e algumas pessoas que trabalham no hospital sobre a falta de ortopedistas", afirmou hoje o parlamentar social-democrata, em declarações à agência Lusa.Citando "um médico muito conhecido na cidade", o deputado do PSD eleito pelo círculo de Évora referiu que, no passado domingo, "o dia completo, as 24 horas de urgência, não houve um ortopedista" no HESE.