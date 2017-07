Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descobre irmã e reencontra mãe

Duarte Siopa surpreendeu Ana Cristina e Isabel Lopes no programa 'Separados pela Vida', da CMTV.

Por Ana Botto | 03:08

Ana Cristina Gargaté, 44 anos, foi ao ‘Separados pela Vida’, programa da CMTV, para realizar o sonho de encontrar a mãe, que não via há 40 anos. As memórias e a saudade de Maria Manuela Silva levaram Ana Cristina a participar. "Eu nunca tive uma mãe que me fosse buscar à escola. Foi muito difícil crescer assim", conta Ana Cristina.



Foram os desentendimentos constantes com a madrasta que levaram Ana Cristina a sair, aos 16 anos, da casa do pai, em Sesimbra. Um ano depois tinha nos braços o filho Fábio e, pouco tempo mais tarde, o Tiago. Não conseguiu construir uma família, mas não desistiu de procurar a mãe: "Toda a vida quis reencontrar a minha mãe e foi o meu pai que me incentivou a participar no programa".



Já em estúdio, foi surpreendida pelo apresentador Duarte Siopa. À espera não tinha a mãe, mas sim uma irmã que não conhecia: Isabel Lopes, de 38 anos. As duas abraçaram-se e não resistiram à emoção. Isabel Lopes é irmã apenas por parte da mãe e foi entregue com 5 anos ao lar da Imaculada Conceição, em Caneças. "Foi muito bom", diz Isabel Lopes.



A grande surpresa surgiu pouco depois. As duas irmãs encontraram a mãe. "Não tive hipóteses de as procurar, a vida foi dura. Espero nunca mais me separar delas", afirma emociona Manuela Silva, de 65 anos.