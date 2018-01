Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desespera por consulta para o filho há quase dois anos

Emanuel Silva, de 25 anos, tem trissomia 21 com síndrome de Klinefelter.

Desesperada com o aumento de peso do filho, Ângela Silva, de 57 anos, tenta, desde julho de 2016, marcar uma cirurgia no Hospital de São João, no Porto, e garante que tem sido ignorada.



"Estou há quase dois anos à espera. No dia 15 cansei-me de esperar e fui com o menino e com um cartaz para a porta do hospital e pedi às pessoas para tirarem uma fotografia e me ajudarem", conta. As partilhas nas redes sociais já são mais de 30 mil.



Ao CM, o hospital diz que "o caso está a ser resolvido com a família".