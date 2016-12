Desespera por rampa junto a prédio

O que achou desta notícia?







Pedro Souto Pinto, de 38 anos, sofre de esclerose lateral amiotrófica, e está à espera desde agosto que a autarquia de Odivelas construa uma rampa para cadeira de rodas na entrada do prédio onde vive, na Pontinha."Sugeri que se subisse a calçada em forma de almofada ao longo da entrada do prédio, visto que uma rampa iria causar transtorno, sobretudo a invisuais", explica. Para entrar no prédio, Pedro conta com a ajuda da família e vizinhos.Ao, a Câmara de Odivelas explica que a situação "não é da responsabilidade nem da competência da autarquia", mas que "os serviços jurídicos encontram-se a analisar a possibilidade de ser encontrada uma solução adequada".