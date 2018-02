Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despedida a autarca de Albufeira com Marcelo e Passos

Milhares de pessoas despediram-se de Carlos Silva e Sousa.

Por Ana Palma | 09:42

A Igreja Matriz de Albufeira e zona circundante foram pequenas para acolher todas as pessoas que, ontem à tarde, se quiseram despedir do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que faleceu na quinta-feira à noite, vítima de morte súbita.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não quis faltar ao último adeus ao seu antigo aluno e compareceu na igreja, de forma discreta, tendo entrado e saído pela sacristia para fugir às câmaras de televisão. O mesmo fez o ex-primeiro-ministro e antigo líder do PSD Passos Coelho, bem como outras figuras da política nacional e regional.



"Carlos Silva e Sousa era um defensor do Poder Local e um homem de causas. Era muito estimado, o que ficou bem patente nos milhares de pessoas, entre as quais políticos de vários quadrantes, que o acompanharam à última morada", frisou ao CM o vice-presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, para quem "o Algarve e o País ficaram mais pobres".



Tal como o CM noticiou, Carlos Silva e Sousa foi vítima de doença cardíaca. Os Bombeiros Voluntários de Albufeira e o INEM procederam a manobras para o tentar reanimar ao longo de quase uma hora, mas sem sucesso.



Horas antes de falecer, Carlos Silva e Sousa tinha levantado a sua voz para defender o Algarve numa reunião com outros autarcas algarvios e alentejanos contra a exploração de petróleo na costa algarvia. O autarca foi sepultado no Cemitério Novo da cidade.