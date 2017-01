Desviados dois milhões da Medicina Legal

Na altura não tinha cargo nem lugar no mapa do pessoal do INMLCF, apenas um contrato de prestação de serviços. Porém, fazia parte da direção das duas associações.



O documento refere que os cursos eram organizados pelo Departamento de Investigação, Formação e Documentação do INMLCF, sob a responsabilidade de uma investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.Na altura não tinha cargo nem lugar no mapa do pessoal do INMLCF, apenas um contrato de prestação de serviços. Porém, fazia parte da direção das duas associações.

Mais de 2 milhões de euros terão sido desviados do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), entre 2006 e 2014, para duas associações cujos órgãos sociais eram ocupados por elementos da direção da altura.A verba resulta de receitas de ações de formação e prestação de serviços, realizados pelo INMLCF, que não terão entrado na contabilidade do instituto. Como pode estar em causa crimes de peculato e participação económica em negócio, o caso já foi comunicado à Procuradoria-Geral da República.Segundo o relatório, a que oteve acesso, a direção de Duarte Nuno Vieira (presidente) e Francisco Corte Real (vice-presidente) ordenou "a utilização dos trabalhadores, dos equipamentos e dos carros do INML em eventos e cursos organizados por Associações Privadas, cujos corpos sociais eram constituídos por todos, ou pelo menos alguns, dos elementos referidos da ex-direção do INMLCF".