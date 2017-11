Detetados oito casos de Legionella no Hospital S. Francisco Xavier

Surto diagnosticado em unidade hospitalar lisboeta foi confirmado pela Direção-Geral de Saúde.

13:26

Foram diagnosticados oito casos de legionella no Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa.A notícia foi confirmada pela Direção-Geral de Saúde, num comunicado publicado na sexta-feira à noite.Segundo o documento, "peritos da Direção-geral de Saúde, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, bem como da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras" estão, "em articulação com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental" a "avaliar a situação" e a "definir a resposta adequada ao controlo do surto". comunicado não avança, para já, mais nenhuma informação sobre este assunto.