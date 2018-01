Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezembro ameniza situação de seca

Apesar da melhoria, 58% do território continua em seca severa.

Por Bernardo Esteves | 09:04

Asituação de seca em Portugal Continental sofreu um desagravamento no mês de dezembro, em especial na região Norte, segundo o Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Isto apesar de ter sido um mês seco e frio e o nono seguido com precipitação abaixo do normal - valor foi 68% da média.



Apesar da melhoria verificada em dezembro, 58,3% do território encontrava-se ainda em situação de seca severa. Já 29,1% está em seca moderada, 6,4% em seca extrema, 5,6% em seca fraca e apenas 0,6% em situação normal para a época.



Quanto à temperatura do ar, o valor médio da temperatura média, foi de 9,29 °C, ligeiramente inferior ao normal. Já o valor médio da temperatura máxima situou-se nos 14,34 °C, neste caso um pouco acima do normal, sendo o 4º mais alto desde 2000.



Quanto ao valor médio da temperatura mínima foi de 4,23 °C, inferior ao normal em -1,82 °C. As temperaturas mínimas foram muito inferiores ao normal na primeira e terceira semanas de dezembro.