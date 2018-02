Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de pessoas protestam contra encerramento dos CTT do Amial

Manifestantes mostram desconfiança face às alternativas que têm sido veiculadas.

Algumas dezenas de pessoas concentraram-se esta segunda-feira junto à estação de correios do Amial, no Porto, em protesto contra o encerramento deste posto de CTT e mostrando desconfiança face às alternativas que têm sido veiculadas pela administração da empresa.



"Os CTT do Amial fazem falta ao pessoal" e "Os correios são do povo, encerramento não" foram algumas das palavras de ordem ouvidas ao longo do protesto que foi convocado pelo PCP e contou com a presença da vereadora da CDU na câmara do Porto, Ilda Figueiredo.



O encerramento desta estação é "um atentado aos direitos dos moradores da zona. Os CTT já encerraram nos últimos anos 11 lojas no Porto e o facto de esta loja não constar da lista inicialmente lançada pelo CTT, e agora confirmar-se que fecha, leva-nos a crer que estes encerramentos não vão ficar por aqui", disse Ilda Figueiredo.



A vereadora avançou que levará a questão à reunião de câmara de terça-feira e apontou que o PCP "exigirá ao Governo que tome medidas, nem que passe pela reversão da privatização dos CTT".



Álvaro Fragata, reformado, de 84 anos, é um dos utilizadores deste posto. Em declarações à agência Lusa, referiu que teme ser obrigado a apanhar táxis ou autocarros sempre que precisar de algum serviço pelos gastos que isso acarreta, mas a sua maior preocupação, disse, "é com quem tem mesmo muitas dificuldades financeiras".



Também hoje, o Movimento de Utentes dos Serviços Público/Porto emitiu um comunicado, no qual critica este encerramento, considerando que "é mais uma vez a demonstração de que a administração da empresa a quem foram concessionados os serviços postais, continua a agir de uma forma cega, sem ter o cabal conhecimento da localização de cada um".



"O encerramento de qualquer posto merecerá sempre o nosso protesto e discordância, já que o encerramento ou diminuição de serviços afetará sempre o serviço público a prestar e as populações", lê-se na nota.



À semelhança de uma descrição também feita por Ilda Figueiredo, o MUSP fala da população envelhecida da zona, bem como com carências económicas, lembrando a proximidade a vários bairros sociais.



Na quinta-feira, em resposta escrita enviada à agência Lusa, fonte dos CTT confirmou que a loja do Amial "será substituída pela nova loja CTT São João (nas proximidades do Hospital), atualmente em fase de instalação".



O encerramento desta estação não constava da lista de 22 lojas



Os CTT argumentam que "a nova loja do São João será uma das mais modernas lojas CTT do país e disponibilizará a totalidade de serviços postais e a subscrição de produtos de aforro público, entre outros serviços".



"Contará igualmente com um balcão Banco CTT, o que não acontece atualmente na loja do Amial. Os serviços desta última só serão transferidos quando a loja São João estiver aberta e em funcionamento, em data a anunciar oportunamente", refere o esclarecimento da empresa.



Os CTT também afirmam que este reajustamento dos pontos de acesso CTT "nada tem a ver com a distribuição de correio, que se manterá nos moldes atuais, uma vez que a rede de carteiros é autónoma da rede de atendimento".