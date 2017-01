DGS diz que cada chamada para Saúde 24 custa 6.53€

O que achou desta notícia?







A Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu que cada chamada feita pelos utentes para a Linha Saúde 24 custa, em média, 6.53 euros, e não 12 euros, como havia afirmado o Bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva.Em declarações a um jornal nacional, o Diretor-Geral da Saúde, Francisco Jorge, diz lamentar que o ainda atual bastonário tenha uma visão tão "estreita e liitada", pondo as questões corporativas à frente do interesse público.Já José Manuel Silva, reforça que independentemente do preço, o serviço não deixa de ser 'caro' e perfeitamente substituível pelas equipas de saúde familiares.