DGS pede à população para usar máscara e evitar sair de casa

Incêndios provocaram má qualidade do ar.

Por João Saramago | 18:41

O ministério do Ambiente avançou que "em termos de qualidade do ar regista-se na zona centro com um índice de qualidade "mau", devendo a população seguir de forma escrupulosa as indicações das autoridades de Saúde e da Proteção Civil".

Segundo as recomendações da Direção-Geral da Saúde é necessário "utilizar máscara sempre que a exposição ao fumo seja inevitável".

É também recomendado "evitar a exposição ao fumo, mantendo-se dentro de casa, com as janelas e as portas fechadas". Deve também ser "Ligado o ar condicionado no modo de circulação de ar". E "Evitar a utilização de fontes de combustão dentro de casa, como aparelhos a gás ou lenha, tabaco, velas, incenso, entre outros".

O ministério do Ambiente recorda que a situação de fraca qualidade do ar foi anunciada, na última quarta-feira, pela Agência Portuguesa do Ambiente.

A fraca qualidade do ar resulta da grande estabilidade atmosférica e do transporte de partículas do deserto do Sahara. "De realçar, que domingo foi considerado o pior dia de incêndios do ano, o que muito contribuiu para as elevadas concentrações de partículas, sendo a situação se manteve durante esta segunda-feira", avançou fonte do ministério do Ambiente.

Prevê-se uma melhoria da situação da qualidade do ar, quer pelo enfraquecimento do transporte de partículas do deserto do Sahara, quer pela alteração das condições meteorológicas com ocorrência de precipitação levando a uma diminuição dos níveis de partículas no ar ambiente.