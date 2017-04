Diagnóstico precoce da Artrite Reumatoide ajuda doentes a entrar em remissão

Fumadores correm mais riscos de sofrer da doença

Alguns doentes de artrite reumatoide mostram uma predisposição genética para a doença, mas há outros fatores que estão já cientificamente associados à doença.



"O fator ambiental que é conhecido e que está comprovado que pode causar a doença é o tabagismo", explica ao CM João Dias, médico reumatologista. "As pessoas que fumam têm uma tendência muito maior de vir a desenvolver artrite reumatoide e os doentes já diagnosticados que fumam têm uma maior propensão para sofrerem de formas mais graves da doença e de mais difícil tratamento", alerta o especialista. É, por isso, importante que o vício seja excluído da rotina diária.



A falta de tratamento pode levar à incapacidade e é comum que, em casos mais graves da doença, seja necessário avançar para cirurgias de colocação de próteses nas ancas ou nos joelhos. Permitir que a doença avance sem controlo também pode agravar as dores nas articulações, que tendem a manifestar-se com maior intensidade durante a noite, prejudicando o descanso.



A artrite reumatoide é uma doença inflamatória das articulações. Afeta sobretudo as mulheres e é incomum nos homens. As mãos e os pés são as áreas do corpo mais afetadas por este problema que, se não for tratado, se torna incapacitante. Mas com um diagnóstico precoce, os doentes aumentam a probabilidade de adormecerem a doença."Como ainda não há cura para a artrite reumatoide, hoje em dia o nosso objetivo é levar os doentes à remissão. Temos medicamentos que, usados de forma atempada, conseguem deixar a doença como que adormecida. Num estado de remissão", explica aoJoão Dias, médico reumatologista do Centro Hospitalar do Médio Tejo.Uma vez atingida a remissão, "os doentes são seguidos na consulta de reumatologia de três em três meses para verificar se esse estado se mantém", acrescenta o especialista. Esta é uma realidade que "está ao alcance de todos os doentes, mas nem todos entram em remissão". Mesmo assim, há sempre benefícios a retirar destes tratamentos. "Metade dos doentes pode não conseguir entrar neste processo de remissão, mas pode ficar com uma baixa atividade da doença", clarifica João Dias, destacando: "É mais provável que os doentes que entram em remissão sejam doentes com diagnóstico precoce". Desta forma, conseguem fazer "uma vida normal".