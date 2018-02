Dicas para enfrentar dias gelados

Saiba como se proteger da vaga de frio que vai assolar o País.

18:37

O País estará sob aviso amarelo até à próxima quarta-feira, com alguns distritos a atingirem zero graus centígrados, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A escolha da roupa, alimentação e manutenção da casa, mais do que sugestões são recomendações imprescindíveis.

Em relação ao vestuário, o tamanho e o material são importantes para manter a temperatura corporal. Opte por:

- Camadas de roupa interior, como leggings, camisola segunda pele, meias;

- Prefira roupa de fibra natural: lã, casacos forrados e evite algodão ou couro, pois quando molhados não deixam aquecer;

- Palmilhas de lã;

- Escolha roupas confortáveis, de modo a facilitar a circulação sanguínea e criar uma camada protetora de ar quente entre a pele e o exterior;

- Deve adequar a roupa ao ambiente (retire o casaco quando entrar num edifício e opte por menos roupa dentro de casa);

- Tenha em atenção que demasiada roupa provoca suor e leva a sensação de frio!

A alimentação é também um grande aliado na batalha contra o frio:

- Ingira bebidas como chá e chocolate quente em copos térmicos;

- Evite beber café ou álcool, pois eles podem oferecer uma sensação de aquecimento num curto prazo, mas causam desidratação mais rapidamente;

- Escolha receitas que contenham ingredientes como pimenta, pimentão, caril, gengibre, mostarda, temperos picantes, citrinos, ananás, dióspiros, pêra, kiwi, romã, abóbora, aipo, espinafres, funcho e nabo.

A rotina pessoal e a casa podem ajudá-lo a contornar as temperaturas negativas:

- Isole janelas e portas com materiais baratos mas eficazes, como por exemplo, fita isoladora e cortinas grossa para evitar a saída do calor;

- Feche as divisões da casa que não estejam a ser utilizadas e concentre-se em aquecer a divisão central;

- Compre o máximo de alimentos para evitar ir várias vezes ao supermercado;

- Mantenha lábios, cara, pés e mãos hidratados. O óleo de sésamo antes de dormir, é um bom 'cúmplice';

- Não tomar banhos muito quentes, pois estes retiram a humidade da pele;

- Se tem um animal de estimação opte por pequenos passeios e com maior frequência. Será mais confortável para ambos.

O discurso confuso, a perda da coordenação, os tremores incontroláveis e o rosto inchado são algumas dos sintomas de hipotermia.