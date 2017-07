Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Dieta mediterrânica custa mais dinheiro”

Refeições ligeiras e variadas com presença forte de fruta e vegetais são mais caras.

Por João Saramago | 01:30

Apenas 12% da população portuguesa tem uma alimentação de acordo com a dieta mediterrânica, caracterizada por uma ampla variedade de alimentos e com uma forte presença de vegetais e frutas. O fator económico, explicou Pedro Graça, diretor nacional do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, é a principal explicação para um número tão reduzido de portugueses a optar por uma alimentação que privilegia o consumo de sopa, ervas e azeite.



"A dieta mediterrânica custa dinheiro e nem todos têm capacidade financeira para a fazer, embora tenham vontade", referiu Pedro Graça na apresentação do último relatório do programa, no qual é traçado como objetivo para 2020 aumentar "em 20% o número de pessoas que conhecem a alimentação mediterrânica".



Segundo o relatório, a população masculina é mais adepta desta dieta do que a feminina. Por faixas etárias, a alimentação típica do sul da Europa é mais praticada entre a população com idades entre os 50 e os 69 anos (15%), quase o dobro dos mais jovens (8%) dos 18 aos 29 anos. Por regiões, os piores resultados são verificados na Madeira (5,71%), Açores (7,53%) e no Algarve (8,58%). A escolaridade surge também como um fator determinante na escolha da dieta mediterrânica. É praticada por 16,6% dos licenciados.



Revela o relatório que os portugueses cometem vários erros alimentares: 53% da população come menos de 400 gramas por dia de frutas e legumes. 41% bebem diariamente refrigerantes açucarados e 77% consomem mais de 5 gramas de sal por dia. Segundo o diretor-geral da Saúde, Francisco George, "há a necessidade de reduzir o sal para metade". "Comer mal é o principal responsável pela perda de anos de vida saudável e a obesidade o maior problema de saúde pública", acrescentou.



-----



8 países (Portugal, Espanha, Marrocos, Itália, França, Croácia, Chipre e Grécia) integram a lista de Estados com receitas de culinária próprias da dieta mediterrânica que a 3 de dezembro de 2013 foi classificada, pela UNESCO, como Património Cultural Imaterial da Humanidade.



Base científica nos EUA

Walter Willett, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveu a partir de 1990 a base científica da dieta mediterrânica, caracterizada por um peso de gordura de 25%.



Maiores erros alimentares entre os mais velhos

É a população mais velha quem apresenta um maior número de erros alimentares e que sofre mais com a prática de uma má alimentação. Revela o relatório apresentado pela Direção-Geral da Saúde que 84,9% dos idosos consomem sal em excesso. 40% têm défice de vitamina D e 14,8% enfrentam o risco de desnutrição. Foi verificado, em 16,3% dos casos, que os idosos consumiam pão, massas e batatas em excesso. A perda de força muscular atinge 11,2% dos mais velhos.



Pobres sofrem mais de obesidade e de hipertensão

A obesidade e outras doenças relacionadas, como a diabetes, colesterol e hipertensão "são mais comuns nos mais pobres". Por outro lado, os que mais estudaram são, por regra, os que comem melhor. "Isto obriga a agir não só na saúde mas também com os produtores de alimentos, supermercados e restaurantes", defende o último relatório do Programa para a Promoção da Alimentação Saudável.