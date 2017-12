Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo vai passar o Natal com a avó

José Barreira pediu ajuda para concretizar o desejo do filho

Por Silvana Araújo Cunha e Isabel Jordão | 22.12.17

Vou a Portugal ver a minha avó e estou feliz." Foi esta a primeira frase que Diogo Barreira, de 5 anos, disse à reportagem do CM/CMTV na casa onde vive com a mãe, Patrícia, e o pai, José, numa vila nos arredores de Paris, França. Estava a fazer a mala, sem conseguir disfarçar o entusiasmo. Poucas horas depois, o pequeno Diogo - que não passa o Natal em Portugal há três anos - estava a correr para os braços da avó Lurdes, em Geraz do Lima, Viana do Castelo.



A família foi uma das vencedoras do passatempo ‘Natal em Casa’, uma parceria entre o Correio da Manhã/CMTV e a TAP. "Tínhamos tudo preparado para passar o Natal em França, foi uma grande surpresa", contou ao CM José Barreira, de 35 anos, responsável pela candidatura. "Foi por todos nós, mas sobretudo pelo meu filho, que há muito me pedia para ir ver a minha mãe", contou.



Lurdes foi apanhada de surpresa: recebe o CM/CMTV convencida de que se tratava de uma entrevista sobre famílias que passam o Natal separadas. Falou do filho, do neto e da nora, sem imaginar a surpresa. "Fica muito caro para eles virem cá, uma pessoa habitua-se, mas custa sempre", disse. "Gostava de ter cá o menino, é o meu único neto." Diogo apareceu pouco depois. "Ai, ele está aqui, o meu Diogo", disse, a meio de um abraço. Agora, a mesa de Natal precisa de mais três lugares. "Não há problema, a mesa é grande", disse, emocionada.



Helena Almeida festejou 44.º aniversário na companhia dos familiares mais próximos

Helena Almeida, emigrante na Alemanha, festejou ontem o 44º aniversário na companhia dos familiares mais próximos, em Alfeizerão, Alcobaça. Há cinco anos que festejava o aniversário e o Natal longe de casa, e este ano está de volta ao seu país, graças à iniciativa ‘Natal em Casa’, que resulta de uma parceria entre o Correio da Manhã/CMTV e a TAP. Feliz por ter a família reunida, Helena Almeida diz ser "a melhor prenda" que poderia ter recebido. "Não vou esquecer este momento, as saudades da família eram muitas e agora estou a desfrutar de cada momento. O aniversário foi um ensaio para o Natal", contou.