Diretora-Geral de Saúde diz que surto gripal "estabilizou"

Graça Freitas revela aumento, já esperado, da mortalidade na última semana de dezembro e primeira de janeiro.

A atividade gripal é "moderada e estável", garantiu esta quinta-feira a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. A responsável diz não haver novidades a assinalar, no ponto de situação que fez esta quinta-feira, em Lisboa.



Na semana 52, a última de 2017, e na primeira semana de 2018 registou-se um aumento da mortalidade, mas Graça Freitas refere que esse crescimento já era esperado.



A responsável sublinha que o número de episódio por síndrome gripe aumentou até à semana 52 de 2017 e depois estabilizou.



"Nas últimas quatro semanas, houve mais de 100 mil episódios de urgência, o que é muito, mas apenas 3% se deveram a casaos de gripe", disse a Diretora-Geral de Saúde.



Os dados mostram que houve 24 mil casos de assitência médica no SNS entre a última semana de 2017 e a primeira de 2018. Desses 12 mil foram à urgência hospitalar e cerca de 4 mil contactaram a linha 'Saúde 24'. Graça Freitas diz que se verifica uma "mudança cultural", com mais pessoas a procurar outro tipo de apoio, sem ser as urgências hospitalares.