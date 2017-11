Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretores editoriais da Visão tranquilos com proposta de empresário Luís Delgado

Proposta será negociada "até ao dia 31 de dezembro de 2017, com caráter de exclusividade".

Por Lusa | 00:38

Os diretores editoriais da Visão consideraram esta segunda-feira, em texto colocado no sítio do título, que a proposta de Luís Delgado para a compra desta e de outras 11 publicações da Impresa Publishing oferece as "garantias essenciais".



A diretora Mafalda Anjos e o diretor executivo Rui Tavares Guedes recordam que "dois meses e meio depois de conhecida a intenção da Impresa Publishing de alienar o portefólio das revistas, foi segunda-feira, dia 6 de novembro, anunciada a existência de uma proposta por parte de Luis Delgado para a compra da Visão e de outros 11 títulos".



Esta possibilidade, escreveram, "oferece garantias essenciais que sempre fizeram e continuarão a fazer parte do código genético da VISÃO: isenção, credibilidade, rigor, respeito pelos princípios éticos e deontológicos pelos quais nos pautamos e a aposta no jornalismo de qualidade".



Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na segunda-feira, a Impresa indica que "a sua subsidiária Impresa Publishing SA recebeu na presente data uma proposta de Luís Jorge Sales Martins Delgado" que será negociada "até ao dia 31 de dezembro de 2017, com caráter de exclusividade".



Em causa está "a eventual aquisição" por uma sociedade a constituir por Luís Delgado, que já foi administrador da Lusa, das publicações Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão Junior.