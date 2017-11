Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dislexia afeta 600 milhões de pessoas no mundo

Problema manifesta-se durante a infância. Pais e professores devem estar atentos a sinais de alerta.

Por Francisca Genésio | 10:21

A dislexia é uma perturbação da aprendizagem que afeta 600 milhões de pessoas em todo o Mundo. Em Portugal, estima-se que este problema atinja entre cinco a dez por cento da população.



"A disfunção neurológica pode ser congénita, ou seja, pode estar presente nos genes de uma pessoa desde que ela nasce, ou pode ser adquirida nos primeiros anos, por um conjunto de razões", explica ao CM Helena Serra, presidente da Associação Portuguesa de Dislexia (Dislex).



Por se manifestar na infância, existem sinais aos quais os pais, professores e outras pessoas próximas da criança devem estar atentos.



"A dificuldade na leitura, tendência para trocar letras, inversões silábicas, omissões na escrita, a forma como escrevem, a capacidade de elaborar cálculos e de fixar a matéria, entre outros", afirma Helena Serra, acrescentando que "é importante que a sociedade as deixe de rotular como menos inteligentes ou até preguiçosas. Têm dificuldades".



Mãe e filha com mesmo problema

Mafalda Justino, de 50 anos, e a filha, de 20, descobriram que tinham dislexia há 12 anos. "A Constança foi para o primeiro ano e escrevia na diagonal, fazia as letras e os números ao contrário, não conseguia aprender a ler e a escrever e mesmo assim a professora passou-a de ano. Só foi diagnosticada no terceiro ano", revela ao CM Mafalda Justino.



Depois de várias pesquisas e consultas com diferentes especialistas, a técnica de intervenção social descobriu que tanto ela como a filha tinham nascido com dislexia. "Fomos diagnosticadas em simultâneo e, realmente, tudo fez sentido", lembra.



"Pais têm que ajudar os filhos"

Helena Serra - Presidente da Associação Dislex

CM - É verdade que as crianças disléxicas têm mais aptidão para as artes?

Helena Serra – Não está cientificamente provado mas, por norma, são pessoas mais criativas e, por isso, é normal que sim.

– As crianças disléxicas têm notas menos boas?

– Sim, embora sejam muito inteligentes. Segundo os especialistas, elas trabalham cinco vezes mais do que as restantes, mas não alcançam tão facilmente os objetivos como as outras.

– Os pais podem ajudar, em casa, a "controlar" esta perturbação?

– Podem e devem. Devem ajudar ao corrigir as crianças quando estão a falar mal, ensiná-las a pronunciar corretamente as palavras e até mesmo fazer uma espécie de terapia em casa.