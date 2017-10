Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dispositivo deteta cancro do ovário em poucos minutos

Investigadores portugueses estão envolvidos no projeto internacional.

01.10.17

Investigadores portugueses estão envolvidos num projeto internacional que está a desenvolver um dispositivo portátil que permite o diagnóstico do cancro do ovário em poucos minutos, usando apenas uma gota de sangue.



Os resultados são conseguidos através da verificação da existência de um biomarcador "inovador", que foi identificado pelos investigadores. "Não é necessário um laboratório tecnologicamente elaborado ou um técnico especializado para operar este novo dispositivo, visto que pode funcionar como um teste simples e rápido", explica a investigadora Inês Pinto, do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, de Braga, a entidade portuguesa envolvida no projeto.



Segundo a investigadora, o cancro do ovário é detetado, em mais de 75% dos casos, em estados avançados, estando "associado a uma elevada taxa de mortalidade".



A cientista adianta ainda que o dispositivo pode ser utilizado com outros biomarcadores, para detetar outro tipo de doenças.