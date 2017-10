Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dívidas dos hospitais superam os mil milhões de euros

Pagamentos em atraso à indústria farmacêutica aumentaram em média 28 milhões de euros por mês.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

A dívida dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) só às empresas da indústria farmacêutica ultrapassou em setembro os 1038 milhões de euros, soube o CM junto de fontes do setor. Há três anos que a dívida aos laboratórios não era tão elevada.



Em setembro de 2014, os hospitais públicos deviam aos fornecedores de medicamentos 1072 milhões de euros, tendo esta dívida, em 2015, no período homólogo, descido para os 766,8 milhões e em 2016 voltado a subir para os 813,4 milhões de euros.



No ano passado, os hospitais conseguiram chegar a dezembro com 779,9 milhões de euros em dívida, depois de o Governo ter libertado uma verba de cerca de 200 milhões de euros para pagar a fornecedores.



No entanto, desde essa altura, os créditos dos laboratórios junto das unidades de saúde não pararam de aumentar a uma média de 28 milhões de euros por mês.



Com este crescimento dos pagamentos em atraso nos hospitais, o Governo prepara-se para proceder a um novo plano de regularização de dívidas até final de dezembro, tal como aconteceu no ano passado.



O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, durante uma audição na Assembleia da República, no dia 11 de outubro.



Grupo para avaliar listas de espera

Um despacho, publicado ontem em Diário da República, cria um grupo técnico independente para avaliar os sistemas de gestão das listas de espera para consultas e cirurgias.



A medida surge depois de o Tribunal de Contas ter colocado em causa a fiabilidade dos dados oficiais.



SAIBA MAIS

1946

foi o ano em que se deu início à construção de uma série de hospitais que viriam a ser entregues às Misericórdias. Apenas a partir de 1958 é que os Governos da República Portuguesa passaram a ser servidos por um Ministério da Saúde, deixando de ser o Ministério do Interior o responsável pela saúde pública.



Serviço Nacional de Saúde

O Serviço Nacional de Saúde foi criado em 1979 com o objetivo de assegurar o direito à saúde a todos, independentemente da situação económica.