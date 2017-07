Dívidas a Pulido Valente e Santa Maria desde 1991

Tribunal de Contas arrasa gestão e contabilidade do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

Por Sónia Trigueirão | 11.07.17

O Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), ao qual pertencem os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, tinha, em 2014, a receber 31,9 milhões de euros em dívidas de entidades públicas. Algumas das faturas em causa remontavam a 1991 e 1995.De acordo com uma auditoria financeira do Tribunal de Contas (TdC), divulgada ontem, cerca de 21,9 milhões de euros – 68,9 % do total das dívidas a receber – eram de entidades do Ministério da Saúde. Só a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo devia 18,3 milhões de euros. Algumas das faturas por pagar eram de 1995. Também as Administrações Regionais de Saúde do Norte, do Centro, do Alentejo e do Algarve estão entre os devedores, com valores na ordem dos 700 mil euros. Outras unidades de saúde deviam cerca de 2,2 milhões de euros desde 1991.Segundo o TdC, o resultado líquido do exercício de 2014 do CHLN foi de menos 27,9 milhões, ao invés dos menos 2,3 constantes das demonstrações financeiras .O CHLN explicou, no entanto, que muitas das recomendações apontadas no relatório do TdC "já foram concretizadas ou estão em fase de concretização", uma vez que passaram dois anos desde a auditoria em causa.