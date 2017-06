Doente com Alzheimer apta para dar aulas

"Não estava em condições de lecionar"

Paulo Ferreira, diretor da Escola José Falcão, não compreende a recusa em aposentar a docente. "Ela não estava em condições de lecionar. Nas aulas, perdia o fio condutor, esquecia-se das coisas e os alunos não se comportavam de forma correta. Falámos com o marido e ela própria sabia que não estava em condições, era mau para todos continuar", disse ao CM, confessando que "não saberia como gerir" um eventual regresso da docente.



Uma professora de 61 anos que sofre de Alzheimer foi considerada apta para dar aulas, tendo o pedido de aposentação por incapacidade permanente sido indeferido pela Caixa Geral de Aposentações em outubro de 2015, noticiou o ‘Público’. A decisão obrigava a docente de Português a regressar ao trabalho na Escola José Falcão, em Coimbra, ou entrava em licença sem vencimento. A professora fez queixa no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, onde interpôs uma providência cautelar que foi deferida, o que lhe permitiu continuar a receber o salário até à conclusão da ação principal.Na queixa, a advogada alega que a junta médica a avaliou com base no parecer de um médico psiquiatra relator que viu a docente durante cinco minutos e recusou consultar os relatórios médicos que ela levava. Num deles, o psiquiatra Pio Abreu considera a professora "absolutamente incapaz de enfrentar uma turma de alunos".Em novembro de 2016, foi avaliada por outro médico relator para posterior apreciação de uma junta médica de recurso. "Demência - muito provável doença de Alzheimer. Incapacitada para exercer a sua profissão, devendo ser reformada por invalidez", diagnosticou o neurologista. Com base neste parecer, a junta médica de recurso vai decidir no dia 4 de julho se a docente tem direito a aposentar-se por invalidez.